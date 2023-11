Brasil 0 x 1 Argentina: confira os memes da derrota da seleção no Maracanã

A seleção brasileira foi derrotada nesta terça-feira por 1 a 0 pela Argentina pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que será disputada em 2026. O resultado levou o Brasil para a sexta colocação, enquanto os argentinos lideram o torneio.

Otamendi foi o autor do gol argentino em cabeceio após cobrança de escanteio já na parte final do clássico no Maracanã. O Brasil fez uma partida equilibrada com a Argentina, mas novamente não foi eficaz. É a terceira derrota consecutiva da seleção.

Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram o fraco desempenho da seleção brasileira e apontaram o treinador Fernando Diniz como o principal culpado pelo péssimo momento vivido pela equipe.

Fernando Diniz orienta jogadores, enquanto Messi passa em frente ao banco de reservas do Brasil. Foto: Pedro Kirilos/ Estadão

Diniz fez sua última partida oficial com a seleção brasileira. O técnico do Fluminense tem contrato até junho de 2024 e deve ser substituído, de acordo com a CBF, pelo italiano Carlo Ancelotti, atualmente no comando do Real Madrid.

Confira os principais memes que viralizaram nas redes sociais:

