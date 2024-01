Único time com 100% de aproveitamento na competição, a seleção brasileira tem agora nove pontos no Grupo A. O Equador, com um jogo a mais, aparece em segundo, com sete. Pelo regulamento do torneio, as duas melhores equipes de cada grupo se garantem no quadrangular final.

O Brasil, que folgou na primeira rodada do Grupo A, estreou no torneio com vitória de 1 a 0 sobre a Bolívia. No segundo confronto diante da Colômbia, a equipe do técnico Ramon Menezes obteve novo triunfo, por 2 a 0.