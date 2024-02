O Brasil entrou em campo para a rodada final do Pré-Olímpico com a vaga e a liderança do grupo garantidos com antecedência. Já pensando no quadrangular final, o técnico Ramon Menezes descansou suas principais peças. Endrick, John Kennedy, Andrey Santos, Alexsander, Marlon Gomes e o goleiro Mycael começaram no banco em mais uma apresentação decepcionante na competição.

O jogo valia pouco aos brasileiros, mas era de vital importância para os donos da casa. Com as arquibancadas do Brigido Iriarte lotadas, o incentivo era por um triunfo que classificaria a Venezuela à fase decisiva, na qual Brasil, Argentina e Paraguai já estavam garantidos. Os brasileiros tinham a torcida do Equador, que dependiam de um empate verde e amarelo.