Brasil na final das Olimpíadas no futebol sem Marta diverte a web; veja os memes

A classificação do Brasil no futebol feminino contra a Espanha nas Olimpíadas de Paris levou os torcedores brasileiros à loucura após o apito final. Apesar de não ser favorita, a seleção feminina foi muito superior a adversária e venceu por 4x2, garantindo vaga na decisão contra os Estados Unidos. Jogo acontece neste sábado, 10, às 12h (horário de Brasília).

Na internet, um dos assuntos mais comentados depois da partida foi a ausência da camisa 10 e capitã do time, Marta. A meia foi suspensa após ter recebido cartão vermelho contra a própria Espanha ainda pela fase de grupos e ficou de fora dos dois últimos jogos, contra França, pelas quartas de final, e diante das espanholas novamente, na semi.

Marta assistiu ao jogo mais uma vez das arquibancadas, já que cumpre suspensão após expulsão na fase de grupos Foto: Daniel Cole/AP

Diversos torcedores fizeram memes pedindo que Marta siga se fora para o duelo contra as americana, enquanto outros ressaltaram o fato da partida ter tido 15 minutos de acréscimos no segundo tempo. Semelhante ao duelo contra a França, que teve 18 minutos extras antes do fim.

A final contra os EUA também rendeu publicações bem humoradas, já que as americanas já venceram o Brasil em duas outras disputas por medalha de ouro nas Olimpíadas, em 2004, em Atenas, e 2008, em Pequim.