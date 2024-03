Brasileirão Feminino: onde assistir, equipes, formatos e premiação

O sistema é o mesmo das edições anteriores. São 16 clubes na Série A1. Eles se enfrentam em turno único, classificando-se os oito melhores para a segunda fase (as quartas de final). A disputa então passa a ser em jogos de ida e volta e continua do mesmo modo nas semifinais e na final do campeonato. A edição 2024 terá mais de seis meses de disputa. A final está programada para o dia 22 de setembro.

O Corinthians é pentacampeão (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023). A segunda equipe com mais títulos é A Ferroviária, com dois (2014 e 2019). Flamengo (2016), Santos (2017), Centro Olímpico (2013) e Rio Preto (2015) têm um título cada. Neste ano, as novidades são América-MG, Red Bull Bragantino, Botafogo e Fluminense, que conseguiram acesso para a elite do Brasileirão na última temporada. Apenas o time paulista já disputou a elite anteriormente.

As equipes rebaixadas em 2023 e que disputam a Série A2 deste ano são Athletico-PR, Bahia e Real Arquimedes-RO. O Ceará também sofreu descendo, mas o clube desistiu da participação, justificando que o foco será no time masculino e em sua volta à Série A do Brasileiro. Caso o time volte à elite dos homens, é obrigatório retomar as atividades da equipe das mulheres. Em caso de retomada, para voltar à competição nacional, o Ceará precisa garantir vaga pelo Estadual, no qual usará a equipe sub-17.