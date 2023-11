Briga entre torcidas de Santos e Botafogo interdita Dutra antes de jogo do Brasileirão

Uma briga entre torcedores organizados do Santos e do Botafogo causou tumulto na tarde deste domingo, 26. A pancadaria aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do viaduto de Belford Roxo (RJ), na Baixada Fluminense, há algumas horas do confronto entre as equipes, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ônibus da torcida do Santos próximos à área de confronto. Também é possível ver torcedores brigando com pedras e pedaços de madeira, além de uma suposta marca de disparos de arma de fogo em um dos veículos santistas.

A pancadaria generalizada levou à interdição de ambos os sentidos da Rodovia Presidente Dutra, causando transtornos no trânsito. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional foram acionadas e interviram na confusão. Membros de ambas as torcidas foram detidos.

Briga entre torcedores de Santos e Botafogo na Dutra. Foto: Reprodução/Redes sociais

O caso ainda teve desdobramentos. De acordo com informações do SBT Rio, após a confusão, o motorista de um dos ônibus de conduzia os paulistas perdeu o controle e bateu em uma viatura da Polícia Militar. Um policial ficou preso nas ferragens e foi encaminhado ao hospital.

Dentro de campo

Santos e Botafogo estão se enfrentando neste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Enquanto a equipe carioca busca recuperar o caminho das vitórias e liderança da competição, o Peixe luta para se distanciar da zona de rebaixamento.