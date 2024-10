Bruna Biancardi e Mavie acompanham volta de Neymar aos gramados; veja vídeo

Bruna Biancardi, namorada de Neymar, e Mavie, filha do jogador com a influenciadora, estiveram na arquibancada do estádio Hazza bin Zayed, nos Emirados Árabes, para acompanhar o retorno do jogador ao futebol. No vídeo elas aparecem com a blusa do Al-Hilal e nas costas da camisa de Mavie é possível ver escrito “papai” e o número 10, que Neymar utiliza.

O brasileiro entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo e, em seu primeiro lance, chutou cruzado no canto direito do goleiro e por pouco não marcou. Ele jogou por aproximadamente 29 minutos na vitória do Al-Hilal por 5 a 4 sobre o Al-Ain pela Champions League da Ásia.

Mavie com a camisa de Neymar Foto: Divulgação/Instagram @neymarjr