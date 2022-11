Publicidade

Camarões e Sérvia protagonizaram um dos melhores jogos da Copa do Mundo do Catar ao empataram em 3 a 3, nesta segunda-feira, pelo Grupo G. Os camaroneses abriram o placar e os sérvios viraram para 3 a 1, mas sofreram dois gols de contra-ataque em uma das partidas mais animadas do Mundial.

Com o resultado, as duas seleções somaram seus primeiros pontos. No outro jogo do grupo, Brasil e Suíça se enfrentam nesta segunda, às 13h.

Camarões 3 x 3 Sérvia: assista aos melhores momentos do jogo pelo Grupo G da Copa do Mundo