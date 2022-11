Torcedores são proibidos de entrar em estádio com camisetas da Anistia Internacional; veja vídeo

Publicidade

A Anistia Internacional, ONG que defende os direitos humanos ao redor do mundo, denunciou nesta quinta-feira, 17, que torcedores e membros foram impedidos de entrar com camisetas do órgão no amistoso entre Portugal e Nigéria, em preparação para a Copa do Mundo. A ação foi descrita como “ato de solidariedade para com os trabalhadores migrantes.”

Antes do jogo, a organização distribuiu cerca de mil camisetas amarelas da “Forgotten Team” (a equipe esquecida). Elas imitam os coletes dos trabalhadores do Catar e foram feitas em solidariedade com os milhares que “sofreram abusos de direitos humanos e perderam a vida para que a realização do Mundial fosse possível.”

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver seguranças impedindo que os torcedores entrassem no Estádio de Alvalade, onde o amistoso foi disputado, com as camisetas. Membros da Anistia Internacional confirmaram as informações nota divulgada nesta quinta-feira.

Segundo relatos, os seguranças informaram que seguiram as ordens da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao impedir que a manifestação ocorresse.

“Esperamos que tudo não passe de um mal-entendido e que a FPF possa esclarecer ou dissociar-se deste triste episódio de falta de respeito pela liberdade de expressão dos torcedores da nossa seleção”, afirmou Pedro A. Neto, diretor executivo da Anistia Internacional de Portugal.

Adeptos foram obrigados a deitar ao lixo camisolas de apoio aos migrantes do Qatar, feitas pela Amnistia Internacional Portugal, para poderem entrar em Alvalade para assistir ao jogo de Portugal. pic.twitter.com/PJNzMG6yRR — B24 (@B24PT) November 18, 2022

“A organização não compreende esta restrição ao seu exercício da liberdade de expressão e manifestação pacífica, e teme que este episódio seja mais uma mancha num evento que deveria também ser uma oportunidade de inclusão, respeito e promoção dos direitos humanos”, conclui a nota.

Na partida, a seleção portuguesa goleou a Nigéria por 4 a 0, com gols de Bruno Fernandes, João Mário e Gonçalo Guedes. No Grupo H do Mundial, a equipe estreia no dia 24, quinta-feira, contra a Gana.