CBF confirma que Cruzeiro x Palmeiras não terá presença de torcedores no Mineirão

“De modo a preservar a coexistência de todos os fatores isonômicos necessários à realização da partida e à integridade da competição, a CBF, esclarecendo os fatos, e nos estreitos limites de sua competência e deveres legais, comunica e ratifica seu posicionamento no sentido de que, não tendo havido a reconsideração da PM-MG e do MP-MG (Ministério Público), vedar o acesso dos torcedores de ambas as equipes na partida entre as equipes do Cruzeiro e Palmeiras, pois entende que o espetáculo e os direitos do torcedor devem ser preservados”, informou a CBF, em comunicado.

A entidade havia tomado a decisão inicialmente de não contar com torcedores no Mineirão nesta quarta. Mas chegou a repensar a determinação após críticas tanto da direção do Cruzeiro, em tese o mais prejudicado pela ausência de torcida, quanto da gestão do Palmeiras, vice-líder do Brasileirão.