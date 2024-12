Brasileirão pode ter título definido hoje; veja o que precisa acontecer com Botafogo e Palmeiras

O Campeonato Brasileiro pode ser definido na noite desta quarta-feira, 4. Líder da competição, o Botafogo tem a chance de conquistar o título nacional com uma rodada de antecedência.

O time carioca lidera o torneio de pontos corridos, com 73 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado, com 70 pontos. O Botafogo visita o Internacional nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. Já a equipe paulista joga contra o Cruzeiro, no Mineirão, também às 21h30 (de Brasília).

Botafogo e Palmeiras são as equipes com chances de conquistar o título do Brasileirão. Foto: Alex Silva/Estadão

Caso o Botafogo derrote o Inter e o Palmeiras não vença o Cruzeiro, o time da Estrela Solitária poderá soltar o grito de “é campeão”. O Botafogo também poderá erguer o troféu em uma outra situação. A equipe carioca será campeã do Brasileirão nesta quarta com um empate se o Palmeiras for derrotado pelo Cruzeiro em Minas.