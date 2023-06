CBF dá como certa contratação de Carlo Ancelotti para a seleção, diz TV

A seleção brasileira masculina está mais próxima de seu novo comandante. Após a saída de Tite, com o tropeço na Copa do Mundo do Catar, a CBF demorou, mas confirmou que Carlo Ancelotti será o próximo comandante da equipe nacional. A informação foi dada pela TV Globo durante a transmissão do amistoso entre Brasil e Guiné, neste sábado.

Segundo a emissora, a CBF fará o anúncio oficialmente no próximo dia 30. Ainda não foram divulgadas maiores informações, como o contrato como experiente técnico, quando irá assumir a seleção e nem quem irá compor sua comissão técnica.

Um estrangeiro assumir o time do Brasil é um sonho antigo. Pep Guardiola, o atual técnico campeão da Champions League com o Manchester City, já teve seu nome especulado anteriormente. O italiano Ancelotti, de 64 anos, chega para então preencher esta vaga. Em seu currículo, ganhou a Liga dos Campeões com o Real Madrid nas temporadas 2013-14 e 2021-22 e com o Milan nas temporadas 2002-03 e 2006-07, além de outros títulos também importantes por equipes europeias igualmente grandes.

CBF deve anunciar Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira. Foto: José Bretón/AP

Assim como no atual momento da seleção brasileira, o Real Madrid também passa por reformulação. O time espanhol anunciou recentemente a saída de importantes nomes do elenco, como Karim Benzema, Eden Hazard e Marco Asensio. Ancelotti, entretanto, assumiria a seleção brasileira somente a partir de julho de 2024, quando acaba seu contrato com a equipe merengue.