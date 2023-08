CBF repudia foto do Nacional-AM com jogadores simulando velório, e clube se defende; entenda o caso

A CBF se manifestou acerca da mais recente polêmica na Série D do Campeonato Brasileiro, envolvendo Bahia de Feira e Nacional-AM, que se enfrentam nesta segunda-feira, 14, pelas oitavas de final da competição. O clube amazonense divulgou uma foto após treino preparatório para o duelo simulando um velório, o que revoltou torcedores do time baiano nas redes sociais, já que o atacante Deon, ex-integrante do elenco, morreu dias antes no mesmo local da imagem, vítima de um infarto. O ocorrido gerou uma nota de repúdio da entidade.

O manifesto da confederação repudia a “atitude infeliz, desrespeitosa e inoportuna” dos jogadores e diz que ela se solidariza com familiares e amigos do atleta falecido, bem como recorda o fato de que estavam treinando na Arena Cajueiro, justamente o estádio do Bahia de Feira, rival da partida, onde Deon faleceu. O Nacional-AM se defendeu, reiterando que a brincadeira é comum nas atividades da equipe, e isso foi reforçado por usuários que resgataram outras imagens com a mesma simulação de velório, muito antes da tragédia com o atacante.

Simulação de velório feita por jogadores do Nacional-AM. Brincadeira é comum nos "rachões" da equipe, mas teve timing criticado. Foto: Reprodução/Twitter

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) repudia de forma veemente a atitude infeliz, desrespeitosa e inoportuna dos jogadores do Nacional-AM, ao simular um velório logo após um treino no estádio do Bahia de Feira, que enfrenta o próprio Nacional nesta segunda-feira pelas oitavas de final da Série D”, disse a entidade na nota, complementando no final com uma defesa ao futebol “mais leve”. “FIFA, Conmebol e CBF prezam pelo Fair Play. A CBF defende que o futebol seja sempre sinônimo de alegria, porém mantendo o respeito a questões sensíveis, que não devem ser tratadas como chacota ou como uma banalidade”.

Segundo o Nacional-AM, a foto com a brincadeira do velório é uma tradição após os “rachões” realizados antes de um jogo oficial e não teve qualquer intenção de tripudiar com a morte de Deon. Junto a isso, prestou condolências a familiares de luto e reconheceu que o momento da publicação não foi o mais adequado, mesmo que não tenha tido relação com o ocorrido.

“A atividade descontraída e de disputa interna entre os atletas, bem como a foto, são costumeiras e habituais do cotidiano do futebol”, diz a publicação dos amazonenses no Twitter. “Jamais iríamos compactuar com algo “de brincadeira” como tem sido atrelada a postagem. Temos total responsabilidade ao futebol e a situação, inclusive abraçamos familiares, torcida e atletas no momento de luto”.

“Reconhecemos que a postagem não foi adequada mas, não foi intencional”, finalizou o Nacional-AM. Como era de se esperar, as publicações tanto de CBF quanto do clube geraram discussões nas respostas; do mesmo modo que usuários criticaram a atitude dos manauaras, outros reforçaram que o erro foi de timing, e não uma tentativa maldosa de satirizar o falecimento de Deon.

Jogadores do Nacional-AM fazendo simulação de velório em data anterior à morte de Deon. Foto: Reprodução/Twitter

Nacional-AM e Bahia de Feira se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D de 2023, com a volta marcada para 19 de agosto, no Amazonas. O vencedor do confronto joga as quartas de final nos dias 26 de agosto e 3 de setembro, valendo vaga para a Série C de 2024.