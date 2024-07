Ceará x Santos no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

De olho na liderança, o Santos entra em campo na noite desta sexta-feira no Castelão, em Fortaleza, para enfrentar o Ceará pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O alvinegro santista é o vice-líder da competição, com 22 pontos, atrás apenas do Avaí, que tem 23. Os atuais líderes só jogam na segunda-feira, 8. Caso vença, o Santos pode passar o fim de semana na ponta da tabela. O Ceará 19 pontos e é o 9º colocado.

O técnico Fábio Carille terá de volta o lateral Escobar, que cumpriu suspensão na última partida contra a Chapecoense. No meio, João Schmidt é desfalque pelo terceiro cartão e Sandry vai para o onze inicial. Além da troca de volantes, Carille deve mexer no ataque e tirar Weslley Patati, colocando Pedrinho no lugar. Do lado dos cearenses, o técnico Léo Condé fará sua estreia no comando da equipe. Para a partida, Condé tem os desfalques de Richardson, Recalde e Facundo Barceló por lesão. Matheus Felipe volta de suspensão e é opção para a defesa.

Ceará e Santos se enfrentam pela 14ª rodada da Série B Foto: Arte/Estadão

CEARÁ X SANTOS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO SÉRIE B

Data: 04/07/2024.

04/07/2024. Horário: 20h (horário de Brasília).

20h (horário de Brasília). Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR CEARÁ X SANTOS AO VIVO

Sportv (canal fechado)

(canal fechado) Premiere (Pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

Santos: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair Cunha e Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Otero. Técnico: Fábio Carille.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL:

Ceará: Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; Jean Irmer, De Lucca e Lourenço; Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E INTERNACIONAL