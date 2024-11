Celta x Barcelona pelo Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta a campo neste sábado, 23. O time catalão visita o Celta de Vigo, no Estádio Balaídos, a partir das 17 horas (de Brasília). O duelo é válido pela 14ª rodada de LaLiga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+.

O Barcelona lidera a competição com 33 pontos. Porém, na última rodada de LaLiga, a equipe perdeu para a Real Sociedad, fora de casa, por 1 a 0. Desse modo, o líder busca a reabilitação neste sábado. O Real Madrid é o segundo colocado, com 27 pontos.

Celta de Vigo recebe o Barcelona neste sábado Foto: Divulgação

PUBLICIDADE O técnico Hansi Flick tem alguns problemas para montar o time do Barça. Ferran Torres e Yamal estão fora da partida. O centroavante Lewandowski, por sua vez, ainda é dúvida para o embate, mas deve jogar. “É um desafio ganhar sem Lamine (Yamal)? Farei essa pergunta para a equipe. Não temos medo de jogar sem ele. Contra a Real Sociedad não jogamos bem, mas não foi por esse motivo. Lamine é muito importante para nós, mas temos outros jogadores e precisamos nos adaptar à sua ausência”, afirmou Hansi Flick.

O Celta de Vigo ocupa a décima primeira colocação na tabela, com 17 pontos. O time não venceu nas duas últimas rodadas. Com um problema no tornozelo, Luca de la Torre é dúvida para o jogo deste sábado.

CELTA X BARCELONA: TUDO SOBRE A PARTIDA

Data : 23/11/24

: 23/11/24 Horário : 17 horas (de Brasília)

: 17 horas (de Brasília) Local: Estádio Balaídos, em Vigo

ONDE ASSISTIR CELTA X BARCELONA AO VIVO

ESPN 4 e Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CELTA

CELTA: Guaita; Rodriguez, Starfelt e Alonso; Mingueza, Sotelo, Beltran e Ristic; Bamba, Iglesias e Aspas. Técnico: Claudio Giráldez.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA: Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; De Jong, Pedri e Gavi; Fermín López, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CELTA E BARCELONA

10/11 - Betis 2 x 2 Celta - Campeonato Espanhol

- Campeonato Espanhol 10/11 - Real Sociedad 1 x 0 Barcelona - Campeonato Espanhol