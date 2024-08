Champions League: Uefa lança nova versão do hino após mais de 30 anos; veja vídeo

O hino é inspirado em “Zadok the Priest” ou “Zadoque”, composto em 1727 por George Frideric Handel, alemão, mas naturalizado cidadão britânico, para a coroação de Jorge II do Reino Unido. É um dos quatro hinos criados para aquela cerimônia. A canção ainda é executada na coroação dos reis ingleses – como aconteceu com Charles III, em 2022, após a morte da Rainha Elizabeth II.

Além do novo hino, a Uefa alterou o estádio, que aparece no vídeo de introdução da competição. Intitulado “Kick of Light”, ele é inspirado em um prisma. Antes de todas as partida da Champions League, ele irá aparecer, junto com vídeos dos jogadores, como Vinícius Júnior, Erling Haaland e Kylian Mbappé.