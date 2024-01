Clube japonês entra com processo na Fifa contra o Santos pela contratação de Carille

Com foco na estreia do Campeonato Paulista, Fábio Carille já comanda os primeiros treinos táticos com o elenco do Santos. Entretanto, sua situação e retorno ao clube ainda é fruto de polêmica. Nesta sexta-feira, 19, o V-Varen Nagasaki emitiu nota em seu site oficial afirmando que irá entrar com processo na Fifa, entidade máxima do esporte, contra o Santos pela contratação do treinador. Carille comandou o clube japonês antes de rescindir seu contrato para retornar ao País.

PUBLICIDADE Esta não é a primeira vez que o Santos se vê ameaçado pelo Nagasaki. Quando escolheu Carille para assumir a equipe na temporada de 2024 – a primeira do clube paulista na Série B do Campeonato Brasileiro –, foi exigido o pagamento da multa rescisória pelos japoneses. Segundo o clube, ainda não houve uma resolução quanto ao valor a ser pago (US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 7,4 milhões). No dia 13 de janeiro, o Nagasaki já havia emitido nota, na qual chamou a situação com o Santos de “inaceitável”. Não houve, no entanto, qualquer manifestação dos brasileiros e da gestão do presidente Marcelo Teixeira. Por causa disso, será iniciado um processo e os trâmites legais na Fifa, para que haja o pagamento integral da multa rescisória.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

SANTOS SP ESPORTES 23-01-2022 CARILLE TECNICO CO DO SANTOS FC CARILLE FOTO IVAN STORTI-SANTOS FC Byline: Foto: Ivan Storti/ Santos FC

Na última sexta-feira, 12, o Santos registrou o contrato de Carille, mesmo sem o pagamento da multa. Para o Santos, o treinador estaria liberado para assinar o contrato com qualquer clube a partir do dia 1º de janeiro – fato que é contestado pelo time japonês.

“Desde 20 de dezembro de 2023 até o presente, nós pedimos de forma repetida ao Santos FC e ao técnico Carille que procedessem com os procedimentos formais de rescisão de contrato, tentando uma solução amigável. Mesmo após a liberação do nosso clube no sábado, 13 de janeiro, temos solicitado ao Santos FC uma resposta sincera e uma resolução amigável, mas ainda não recebemos uma resposta clara e nenhuma carta oficial foi recebida”, afirmou o clube em nota.

“Portanto, determinamos que não será possível para as partes resolver o assunto, mesmo que as discussões continuem.” O Santos estreia neste sábado, 20, contra o Botafogo-SP. Mesmo com a ação iniciada junto à Fifa, Carille estará a beira do campo no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, já que está inscrito e tem sua situação regulamentada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

“É um direito do clube japonês. Vamos acompanhar o caso. Para nós, é um assunto que será acompanhado apenas juridicamente. Não temos nenhum tipo de situação diferente da regularização do técnico. Ele continuará normalmente, não tememos nada com referência a esta multa, envolvendo uma questão muito própria do profissional com o clube”, afirmou o presidente Marcelo Teixeira, em entrevista coletiva nesta sexta-feira após o caso vir à tona.

Publicidade

Confira a nota do V-Varen Nagasaki na íntegra

A partir do dia 19 de janeiro (sexta-feira), V. Vahren Nagasaki decidiu entrar com uma ação judicial na Fifa em relação ao Santos FC e aos treinadores Fabio Carrile, Leandro, Dennis e Cesar.

De 20 de dezembro de 2023 (quarta-feira) até o presente, solicitamos repetidamente ao Santos FC, ao treinador e aos dirigentes que procedam aos procedimentos formais de contratação, visando uma resolução amigável. Mesmo após a liberação do nosso clube no sábado, 13 de janeiro, temos solicitado ao Santos FC uma resposta sincera e uma resolução amigável, mas ainda não recebemos uma resposta clara e nenhuma carta oficial. Portanto, determinamos que não será possível para as partes resolver o assunto, mesmo que as discussões continuem.

Portanto, para o bem do futuro do V-Varen Nagasaki e do mundo do futebol japonês, decidimos apresentar formalmente uma queixa à Federação Internacional das Associações de Futebol (FIFA).

Apresentaremos relatórios sobre desenvolvimentos futuros à medida que ocorrerem.