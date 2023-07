Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o América-MG tenta mudar a chave e pensar apenas na Copa Sul-Americana. O adversário é o Colo-Colo, em jogo marcado para esta terça-feira, às 19h, no estádio Monumental, em Santiago, no Chile. O jogo é válido pelos playoffs classificatórios para as oitavas de final.

Para chegar nesta fase, o América-MG ficou na vice-liderança do Grupo F, com dez pontos, cinco a menos do que o líder, o Defensa y Justicia-ARG. O Millonarios-COL somou dez, contra zero do Peñarol-URU. Já o Colo Colo chega na Sul-Americana após ficar em terceiro lugar no Grupo F da Libertadores, que teve Boca Juniors-ARG na liderança, e Deportivo Pereira-COL em segundo. O Monagas-VEZ ficou em último.

Colo-Colo x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Santiago, no Chile.

: Santiago, no Chile. ESTÁDIO : Estádio Monumental David Arellano.

: Estádio Monumental David Arellano. DATA : 11/07/2023.

: 11/07/2023. HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

COLO-COLO - De Paul; Daniel Gutiérrez, Falcón e Saldivia; Rojas, Fuentes, Pavez e Bouzat; Palacios; Bolados e Pizzaro. Técnico : Gustavo Quinteros.

- De Paul; Daniel Gutiérrez, Falcón e Saldivia; Rojas, Fuentes, Pavez e Bouzat; Palacios; Bolados e Pizzaro. : Gustavo Quinteros. AMÉRICA-MG – Mateus Pasinato; Marlon, Eder, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal e Alê; Everaldo, Benítez e Juninho; Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

