Colo-Colo x Fortaleza: o que prevê regulamento da Conmebol sobre confusão e jogo cancelado

“Tendo em vista que foram seguidos todos os procedimentos estabelecidos no Manual do Clube, o caso será remetido aos órgãos judiciais da Conmebol para futuras determinações. Todas as informações referentes a eventos dentro e fora do estádio serão enviadas ao Comitê Disciplinar”, diz nota da Conmebol, que ainda reiterou que a agremiação chilena tomou todas as atitudes previstas no protocolo da competição.

No Manual de Clubes da Libertadores de 2025, o artigo 5.1.11.4 trata do cancelamento da partida. Nele, está prevista uma eventual responsabilização ao clube, caso ele seja julgado como responsável pelo ato, “nos casos em que a interrupção foi imputável aos clubes ou às pessoas para quem estes podem ser responsabilizados por regulamento ou disciplina, pelas disposições do Código Disciplinar, além de arcar com todos os custos da retomada da partida”.