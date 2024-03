Como oposição do Palmeiras se articula para tirar Leila da presidência: ‘Ela gosta do poder’

Insatisfeitos com a atual gestão, membros do Ocupa Palestra, Academia e grupo Arquibancada, além de outros nomes independentes, se juntaram e formaram o Palmeiras Avante, grupo lançado na semana passada no Palmeiras. Estima-se que a oposição conte com 120 conselheiros, todos já cientes do movimento, e que 30% dos associados do clube rejeitam a ideia de um novo mandato de Leila Pereira.

O Estadão conversou com quatro membros do Palmeiras Avante - eles preferiram preservar as suas identidades. Dois deles estão na oposição desde o início do mandato da presidente Leila, um apoiava a dirigente, mas mudou de lado e o outro era independente. Três desses integrantes dizem ter sofrido retaliações da mandatária, como ficar sem ingressos para as partidas do time em casa, benefício a que todos os conselheiros têm direito.