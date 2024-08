O que você perdeu no futebol enquanto assistia às Olimpíadas de Paris-2024?

Iraniano com ‘maior nome do mundo’ assina por clube russo e diverte a web com camisa personalizada

Flamengo e Palmeiras já têm uma rivalidade recente que fala por si só. Não bastasse, os times se enfrentaram 3 vezes durante as Olimpíadas: 2 vezes pela Copa do Brasil e uma pelo Brasileirão. Infelizmente para os alviverdes, a única vitória nessa maratona não evitou a eliminação no torneio mata-mata. Para piorar, o time de Abel Ferreira somou apenas dois pontos, em empates com o Internacional e o próprio Flamengo. Na abertura do returno, derrota para o Vitória fora de casa.

A queda palmeirense não foi tão expressiva, sendo da 3ª para a 4ª colocação. O problema foram os desempenhos dos rivais. O Flamengo mesmo, por exemplo só teve um revés: diante do São Paulo, no MorumBis, no dia 3 deste mês. De resto, venceu o Atlético-GO - e chegou a assumir a liderança por isso - e empatou com o próprio Palmeiras neste domingo. De 37 pontos foi para 41.

‘Campeão’ do primeiro turno, o Botafogo perdeu a liderança para o Flamengo na rodada 20 graças a um tropeço para o Cruzeiro por 3 a 0. Mas, retomou o posto logo depois ao golear o Atlético-GO fora de casa e ver o rival carioca perder no MorumBis. A equipe da ‘Estrela Solitária’ tropeçou diante do Juventude neste domingo, mas segue com vantagem na ponta, mesmo que curta

Por último e não menos importante, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda. Pelo contrário. O time nordestino foi quem mais chamou a atenção durante a janela olímpica. Atualmente é o vice-líder, graças aos 9 pontos somados com vitórias sobre São Paulo, Cruzeiro e Criciúma. Vale ressaltar que o time não teve compromisso pela Copa do Brasil, ao contrário de Palmeiras, Flamengo e Botafogo.

A próxima rodada do Brasileirão (a 23ª) acontece no próximo final de semana. No sábado, dia 17, os trabalhos são abertos com Atlético-MG x Cuiabá às 16 horas (horário de Brasília).