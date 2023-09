Conheça Távila Gomes, bióloga, namorada e mãe do primeiro filho de Luva de Pedreiro

Iran Ferreira, o “Luva de Pedreiro”, é um dos maiores fenômenos da internet nos últimos anos. Na última semana, o influenciador de 20 anos anunciou por meio de suas redes sociais que seria pai, pela primeira vez em sua vida. O chá-revelação do sexo do bebê aconteceu neste domingo, junto com a mãe da criança e sua namorada, Távila Gomes, em um condomínio de luxo no Recife.

Távila, 27 anos, é natural de Patos, na Paraíba e formada em biologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Sete anos mais velha do que Luva, optou por manter seu relacionamento em segredo, até a notícia de que seria mãe.

Luva de Pedreiro será pai de Cristiano Ronaldo Jr. Foto: Reprodução/Instagram

Na última semana, Luva explicou que seu filho tem cinco meses e terá o nome em homenagem ao astro português do futebol, Cristiano Ronaldo. Távila acumula mais de 76 mil seguidores no Instagram e já viajou com o namorado para Londres e Turquia neste ano. Ela assistiu em Istambul a decisão da Champions League.

“Eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Eu vou ser pai, meu filho tem cinco meses. Eu nunca falei na internet porque só tem polêmica. Era para eu falar em um momento especial, mas o pessoal só fica com polêmica. Me deixe em paz. Cristiano Ronaldo Júnior vem aí. Me deixa em paz, me deixa ser feliz. Valeu minha tropa. Humildade e verdade sempre”, comentou Luva de Pedreiro no anúncio do herdeiro que está a caminho.

O anúncio aconteceu após mais de um mês de ausência das redes sociais. Antes disso, a última postagem do Luva foi durante viagem do influenciador para a Europa. No fim de julho, Luva de Pedreiro esteve na Espanha e realizou um de seus sonhos. Durante viagem para amistosos do Al-Nassr, o influenciador brasileiro conseguiu conhecer pessoalmente o astro Cristiano Ronaldo. Na ocasião, Luva chegou a ajoelhar na frente do português e chamou o jogador de “melhor do mundo”.