Luva de Pedreiro anuncia que será pai: ‘Cristiano Ronaldo Júnior vem aí’; veja vídeo

Luva de Pedreiro será pai. Por meio das redes sociais, o influenciador Iran Ferreira fez o comunicado nesta sexta-feira, dia 25. Depois de mais um período afastado do público, Luva explicou que seu filho tem cinco meses e terá o nome em homenagem ao astro português do futebol, Cristiano Ronaldo.

“Eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Eu vou ser pai, meu filho tem cinco meses. Eu nunca falei na internet porque só tem polêmica. Era para eu falar em um momento especial, mas o pessoal só fica com polêmica. Me deixe em paz. Cristiano Ronaldo Júnior vem aí. Me deixa em paz, me deixa ser feliz. Valeu minha tropa. Humildade e verdade sempre”, comentou Luva de Pedreiro no anúncio do herdeiro que está a caminho.

O anúncio aconteceu após mais de um mês de ausência das redes sociais. Antes disso, a última postagem do Luva foi durante viagem do influenciador para a Europa. No fim de julho, Luva de Pedreiro esteve na Espanha e realizou um de seus sonhos. Durante viagem para amistosos do Al-Nassr, o influenciador brasileiro conseguiu conhecer pessoalmente o astro Cristiano Ronaldo. Na ocasião, Luva chegou a ajoelhar na frente do português e chamou o jogador de “melhor do mundo”.

Na legenda do post nas redes, Iran Ferreira afirmou que conhecer Cristiano Ronaldo foi a realização de um sonho. “Depois de toda a dificuldade que passei, andava mais de 10km a pé para postar um vídeo e o celular não tinha memória para gravar os mesmos. E hoje, chegar onde cheguei é algo inacreditável”, escreveu. “Para galera que me acompanha, sabe que ele sempre foi minha inspiração e isso que aconteceu comigo serve de exemplo para todos vocês, não desista dos seus sonhos. Receba”, disse, repetindo seu bordão.

“O Luva de Pedreiro sempre demonstrou ser fã do Cristiano Ronaldo. Dar o nome ao filho com o mesmo nome do ídolo e personalidade com o maior número de seguidores no Instagram no mundo é no mínimo curioso. O que há por trás disso ? Apenas uma homenagem ao ídolo ou quem sabe uma jogada de marketing?”, pontua Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Luva de Pedreiro conta atualmente com pouco mais de 20 milhões de seguidores em sua página no Instagram. No TikTok, são 24,8 milhões de fãs. Apesar de ter diminuído o volume de postagens, o jovem baiano continua divertindo as redes sociais com seus vídeos de cobranças de falta, chutes e jogadas de habilidade.

“O Luva precisa encontrar marcas com alguma conexão com sua infância, sua história, suas origens. É bacana quando é criado um conteúdo verdadeiro e que faça parte da sua vida. Ele chegou ao ponto alto do trabalho de um influenciador, mas agora precisa se manter com um bom conteúdo, boas histórias e que tragam algo positivo para quem o acompanha; quem sabe agora não é hora de ter marcas que queiram mostrar produtos de pai? Abre-se uma nova possibilidade”, observa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.