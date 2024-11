Copa do Brasil: setor visitante da Arena MRV tem tumulto e confusão antes do início da decisão

Uma confusão no setor visitante da Arena MRV deixou torcedores do Flamengo de fora do estádio em que o time disputa a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Funcionários do alegam que o sistema que opera as catracas de entrada ficou fora do ar. Flamenguistas relataram atraso de 40 minutos na abertura dos portões.

A baderna teria começado após torcedores do Flamengo sem ingresso tentarem aproveitar a situação para entrar no estádio. A Polícia Militar foi até o local e utilizou gás de pimenta para dispersar a confusão. Conforme relatos de torcedores nas redes sociais, o gás atingiu até mesmo quem estava dentro do estádio.

PUBLICIDADE

Flamengo e Atlético decidem hoje a segunda etapa do confronto pela final da Copa do Brasil, o time carioca leva vantagem pelo placar de 3 a 1. O Atlético, por sua vez, conta com o apoio da sua torcida para reverter o placar e ficar com o título em casa.

Todos os 4 mil ingressos destinados aos torcedores visitantes foram vendidos, e a expectativa é de lotação máxima no estádio para a decisão.

O gás de pimenta atingiu também parte da imprensa que cobre o jogo desta tarde:

Nas imagens é possível ver torcedores passando mal com os efeitos do gás atirado pela polícia dentro do estádio. Alguns foram atendidos pelo serviço de emergência da Arena MRV.

O cenário é totalmente diferente do que foi visto no entorno do Maracanã no primeiro jogo da decisão. Imagens do primeiro confronto entre as equipes mostram ambas as torcidas caminhando para o estádio sem confusão.