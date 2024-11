Torcedora do Atlético-MG é roubada e agredida por membros de organizada do Cruzeiro

A Polícia Civil de Minas Gerais fez a ocorrência. A Polícia Militar, posteriormente, localizou o ônibus onde estavam os agressores. Ao final do jogo entre Cruzeiro e Criciúma, vencido pela equipe celeste por 2 a 1, no Mineirão, os policiais monitoraram os torcedores cruzeirenses, seguiram o ônibus e fizeram a abordagem. Após a revista, nada de ilícito foi encontrado. As informações foram confirmadas à reportagem pela Polícia Militar de Minas Gerais.

Com as filmagens de um morador do bairro onde ocorreu o episódio de violência, os policiais militares identificaram os agressores. A vítima identificou doze suspeitos.