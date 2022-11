Copa do Mundo terá arbitragem feminina pela primeira vez na história; brasileira será auxiliar

Publicidade

A partida entre Costa Rica x Alemanha terá arbitragem feminina pela primeira vez na história da Copa do Mundo. Ao lado da mexicana Karen Diaz Medina, a brasileira Neuza Back será auxiliar da francesa Stéphanie Frappart, que será a árbitra principal do jogo.

Leia também Com derrota para Holanda, Catar é o primeiro anfitrião a sair zerado da Copa do Mundo

Frappart já havia atuado como quarta árbitra na partida de Portugal e Gana na Copa do Catar, e até tirou foto com o craque Cristiano Ronaldo, mas é a primeira vez que o trio de arbitragem do torneio é integrado por mulheres.

Bandeirinha Neuza Back em partida entre Atlético Mineiro e Atlético Goianiensense, no Estadio Mineirão Foto: WASHINGTON ALVES/REUTERS

No total, três árbitras e três assistentes (bandeirinhas) foram selecionadas pela Fifa para a Copa do Mundo 2022. Mas, até agora, todas as partidas tinham sido apitadas por homens.

O Mundial deste ano é marcado por protestos em favor da diversidade, especialmente, do movimento LGBT+. Mas a Copa também teve a primeira mulher, Renata Silveira, como narradora na TV Globo.

Mexicana Karen Diaz Medina será auxiliar na arbitragem de jogo na Copa do Mundo no Catar Foto: REUTERS/Ibraheem Al Omari

Continua após a publicidade

O confronto entre Costa Rica e Alemanha acontece às 16h da próxima quinta-feira, 1.