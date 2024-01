A Copa São Paulo de Futebol Júnior iniciou nesta segunda-feira, 8, os jogos da terceira e última rodada da fase de grupos. Mas também houve jogos da segunda rodada. Um dos destaques foi o Vasco, que se recuperou do tropeço na estreia ao vencer o Potyguar Seridoense, modesto time do Rio Grande do Norte, por 2 a 0. A equipe carioca vai tentar a classificação na próxima sexta-feira.

Uma das surpresas da primeira fase da Copinha foi o Catanduva. Administrado por um padre, Osvaldo de Oliveira Rosa, que também é o prefeito da cidade, a equipe do interior paulista derrotou o Athletico-PR por 2 a 1 e se classificou na liderança do Grupo 2, com sete pontos e nenhuma derrota. Confira os resultados desta segunda-feira:

Grupo 2

Sparta 0 x 3 Portuguesa-RJ

Catanduva 2 x 1 Athletico-PR

Grupo 5

Tiradentes-PI 1 x 0 Rio Claro

Francana 0 x 1 Botafogo

Grupo 8

Rondoniense 0 x 1 Gama

Lemense 0 x 3 Ceará

Grupo 19

Audax-SP 0 x 2 São José-RS

São Bento 1 x 2 Flamengo

Grupo 20

Sharjah Brasil 2 x 1 Trindade

XV de Piracicaba 0 x 2 Náutico

Grupo 29

Flamengo-SP 1 x 1 Macapá

Potyguar Serioense 0 x 2 Vasco

Grupo 31