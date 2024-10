Maior campeão continental, o time feminino do Corinthians conquistou o torneio de forma consecutiva pela primeira vez. As outras taças a equipe levantou em 2017, 2019 e 2021. O São José, com três troféus, é quem mais se aproxima das “Brabas”, como são chamadas as jogadoras corintianas. hegemônicas no Brasil e na América do Sul.

Foi o terceiro título na temporada da equipe comandada por Lucas Piccinato e o 19º desde que o projeto do futebol feminino foi reativado em 2016, inicialmente com a parceria com o Grêmio Audax. Entre os muitos troféus, além dos cinco da Libertadores, estão na galeria corintiana seis do Campeonato Brasileiro, um da Copa do Brasil e quatro do Campeonato Paulista. Mais uma conquista não é novidade, dados o investimento e a manutenção da base, pouco modificada.