Corinthians feminino ganha R$ 23 milhões a menos por Libertadores que o masculino na Sul-Americana

O Corinthians se sagrou campeão da Libertadores feminina neste sábado ao vencer o Santa Fé por 2 a 0. em Assunção, no Paraguai. Pela conquista a equipe vai receber a maior premiação da história da competição, 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões). O valor, porém, não chega perto dos que a Conmebol oferece nas competições masculinas. Caso o time masculino do Corinthians chegue à final da Copa Sul-Americana e ganhe o torneio vai levar 6 milhões de dólares (R$ 34 milhões).

PUBLICIDADE O campeão da Libertadores masculina, por sua vez, vai levar 23 milhões de dólares (R$ 130 milhões). Nesse caso, a discrepância fica ainda mais evidente com as mulheres levando um valor 11 vezes menor do que os homens. Em relação a 2023 houve um aumento de 300 mil dólares (R$ 1,7 milhão) na premiação da Libertadores femininas. O valor também é menor do que o distribuído aos homens. A Sul-Americana teve um acréscimo de 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões) e a Libertadores de 5 milhões de dólares (R$ 28 milhões).

Corinthians levou R$ 11 milhões por título da Libertadores, premiação muito inferior ao que a Conmebol paga no masculino Foto: Daniel Duarte/AFP

A premiação menor para as competições femininas não são uma novidade e nem uma exclusividade da América do Sul. A Espanha, seleção feminina campeã do mundo em 2023 recebeu pela conquista 152 milhões de dólares (R$ 760 milhões). Já a Argentina, levou 400 milhões de dólares (R$2 bilhões) pelo título da Copa do Mundo Masculina.

Outra diferença é que não há premiação para a fase de grupos, quartas de final ou semifinal (não há oitavas de final na Libertadores feminina). Todas as equipes recebem 50 mil dólares (R$ 284 mil) por participar da competição e apenas os três primeiros colocados ganham uma bonificação a mais.

Veja os valores da Libertadores Feminina de 2024