Corinthians enfrenta Estudiantes e busca eliminar terceira equipe argentina em dois anos

Para o torcedor corintiano, as competições continentais são uma obsessão – mas também um obstáculo. Com apenas uma decisão de Libertadores em toda a sua história, o clube alvinegro está modificando seu retrospecto recente, ao menos contra as equipes argentinas. Nesta terça-feira, contra o Estudiantes pela Copa Sul-Americana, o Corinthians tenta garantir a classificação às semifinais e eliminar o terceiro time argentino em mata-mata em apenas dois anos – feito inédito para o clube. A partida tem transmissão do SBT, ESPN e Star+.

Somando Libertadores e Sul-Americana, o Corinthians enfrentou em 12 oportunidades equipes da Argentina em fases eliminatórias. O Estudiantes, adversário desta terça-feira, será o terceiro desde a última temporada, em que todos os confrontos foram decididos fora de casa. Caso consiga ao menos um empate, os comandados de Luxemburgo avançam à semifinal da competição.

No histórico, o Corinthians tem cinco duelos com argentinos na Sul-Americana e outros sete na Libertadores. Ao todo, são seis triunfos e seis eliminações, somando as duas competições. No entanto, desde 2017, os brasileiros não tem os argentinos como algozes em suas ambições continentais. Já são três confrontos – sem somar a partida contra o Estudiantes –, contra Racing (2019, Sul-Americana), Boca Juniors (2022, Libertadores) e Newell’s Old Boys (2023, Sul-Americana).

Corinthians pode eliminar terceira equipe argentina em dois anos. Foto: Nelson Almeida/AFP

Confira o retrospecto do Corinthians contra argentinos em mata-mata

1991 – Boca Juniors (oitavas de final, Libertadores) – Eliminação

2000 – Rosario Central (oitavas de final, Libertadores) – Classificação

2003 – River Plate (oitavas de final, Libertadores) – Eliminação

2005 – River Plate (oitavas de final, Sul-Americana) – Classificação

2006 – River Plate (oitavas de final, Libertadores) – Eliminação

2006 – Lanús (oitavas de final, Sul-Americana) – Eliminação

2012 – Boca Juniors (final, Libertadores) – Campeão

2013 – Boca Juniors (oitavas de final, Libertadores) – Eliminação

2017 – Racing (oitavas de final, Sul-Americana) – Eliminação

2019 – Racing (primeira fase, Sul-Americana) – Classificação

2022 – Boca Juniors (oitavas de final, Libertadores) – Classificação

2023 – Newell’s Old Boys (oitavas de final, Sul-Americana) – Classificação

Para Luxemburgo e o clube, a Sul-Americana se transformou na principal competição da equipe nesta temporada, após fracassos no Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil, somados à briga contra o rebaixamento no Brasileirão. “A Sul-Americana ganhou importância com a saída da Copa do Brasil. Temos que dar importância nela porque são quatro jogos, mais a final, para chegar a uma grande conquista. Sem esquecer do Campeonato Brasileiro”, afirmou o treinador após o empate com o Goiás pelo Brasileirão.

Luxemburgo centraliza esforços do Corinthians na disputa da Copa Sul-Americana. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Nesta partida, o Corinthians poupou suas principais peças, focando na decisão desta terça-feira, contra o Estudiantes. Após vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena, um empate garante a equipe do Parque São Jorge na próxima fase; caso seja derrotado por um gol de diferença, o Corinthians decidirá sua classificação nos pênaltis.

O principal desfalque na Sul-Americana é o zagueiro Murillo. Titular nesta temporada, ele foi liberado pelo clube para viajar à Inglaterra a fim de acertar os últimos detalhes de sua transferência para o Nottingham Forest. Além dele, Fagner, com lesão muscular na panturrilha esquerda, e Roni, trauma no tornozelo direito, desfalcarão a equipe na Argentina.

Lucas Veríssimo, titular contra o Goiás, deve formar a dupla de zaga ao lado de Gil. Renato Augusto e Matías Rojas, poupados dos 11 iniciais no último compromisso pelo Brasileirão, retornam como opção titular para o técnico Luxemburgo.

Dos últimos três duelos com argentinos no mata-mata, dois (Racing e Boca Juniors) foram decididos nas penalidades máximas. Por isso, Luxemburgo se preocupou em focar neste fundamento antes da viagem para a Argentina nesta segunda-feira, com uma seção dedicada a esta possibilidade no treinamento do CT Joaquim Grava.

