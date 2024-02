Corinthians confirma António Oliveira e rescisão com Mano Menezes é homologada

O Corinthians oficializou. na noite desta sexta-feira, António Oliveira como seu novo treinador. O português estava no Cuiabá e agora assume a equipe paulista. O treinador chega para tentar reabilitar no Campeonato Paulista o clube do Parque São Jorge, que está na zona de rebaixamento e perdeu cinco dos seis primeiros jogos.

O nome de António Oliveira e a rescisão de contrato com Mano Menezes já constam no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso significa que o português poderá comandar a equipe alvinegra no clássico com a Portuguesa, no domingo.

António Oliveira assume o Corinthians com a missão de livrar a equipe da degola no Paulistão. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

PUBLICIDADE A comissão técnica que trabalhava com António Oliveira no Cuiabá (os auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazaroni e Diego Favarin e o analista de desempenho Felipe Zilio) também o acompanham no Corinthians. O clube acertou suas condições com o português de 41 anos e pagou R$ 1,04 milhão - valor da multa rescisória - ao Cuiabá. Mais cedo, o time do Mato Grosso já havia comunicado a saída do técnico e o acerto com o Corinthians. O contrato com o profissional é de um ano. Para poder efetivamente contar com Oliveira, contudo, o Corinthians teve de acertar o fim do contrato de Mano e o pagamento da multa rescisória. Isso porque o regulamento do Paulistão só permite a inscrição de um novo treinador se o clube tiver comprovada “a quitação ou formalização do acordo de rescisão trabalhista do profissional dispensado”.

Para isso, foi necessário fazer o acerto com Mano Menezes, demitido nesta semana. O contrato com a equipe alvinegra, firmado ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves, ia até o fim de 2025 e a quantia integral referente aos salários até o fim do vínculo era de aproximadamente R$ 20 milhões.

Carreira de António Oliveira

Nascido em Lisboa, António Oliveira foi zagueiro e teve a maior parte da carreira em Portugal. Depois que se aposentou, ele passou a estudar e se tornou auxiliar técnico, com passagens por centros periféricos do futebol, como Eslovênia, Kuwait e Irã.

O português trabalha no Brasil desde 2020, quando foi auxiliar de Jesualdo Ferreira, no Santos. No mesmo ano, ele também foi auxiliar no Athletico-PR, que decidiu, meses depois, dar a sua primeira oportunidade como técnico. Ele fez um bom trabalho, mas pediu demissão em setembro de 2021, com cinco meses de trabalho, após a eliminação no estadual.

Publicidade

No ano seguinte, o técnico comandou o Benfica B por apenas 18 jogos. O único clube que o profissional treinou mais de uma vez foi o Cuiabá. Sua primeira passagem começou em junho de 2022 e foi encerrada no fim daquele mesmo ano, depois que a equipe conseguiu permanecer na Série A. Seu desafio seguinte foi treinar o Coritiba, arquirrival do Athletico-PR. Foi mais um trabalho abreviado do português, dispensado em abril de 2023, após quatro meses.

Em maio do ano passado, Oliveira voltou ao Cuiabá com a mesma missão que tivera na primeira passagem: manter o time na elite do futebol brasileiro. A tarefa foi bem-sucedida e as expectativas, excedidas. Ele não só livrou o clube do Mato Grosso do rebaixamento como o levou à Sul-Americana. O Cuiabá emendou uma sequência invicta no meio do Brasileirão e terminou o torneio em 12º lugar. O português foi eleito o melhor técnico do mês de julho da competição, em votação realizada pela CBF com jornalistas e influenciadores.

Como jogam as equipes de António Oliveira

O jovem treinador valoriza a posse e, diferentemente do mais bem-sucedido de seus compatriotas no Brasil, Abel Ferreira, gosta que sua equipe permaneça com a bola. O português já assumiu ser um aficionado por futebol, tanto que assistia a jogos até mesmo quando esteve desempregado ou em seus momentos de lazer.

O Corinthians tem a segunda pior campanha do Paulistão, com apenas três pontos e está na zona de rebaixamento com o Santo André. A próxima partida é contra a Portuguesa, na Neo Química Arena, domingo, dia 11, às 16h. Não há confirmação de que António Oliveira já comande o time neste jogo.