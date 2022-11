Corinthians oficializa Fernando Lázaro como novo técnico para 2023

Publicidade

O Corinthians anunciou na manhã deste domingo, 20, que Fernando Lázaro será o novo treinador da equipe. O profissional chega para substituir Vítor Pereira, que deixou o clube neste mês, e assinou contrato válido até o fim de 2023.

Em suas redes sociais, a equipe confirmou a contratação do profissional, que já teve passagens pelo Corinthians como interino. “Fernando Lázaro é o novo técnico do Corinthians! Depois de muito tempo de casa no Timão, filho de um dos maiores ídolos da nossa história e com grande aproveitamento no período de interino, agora começa uma nova jornada por aqui”, escreveu o clube.

Filho do ex-lateral Zé Maria, ídolo do clube nos anos 80, ele atuou em diversas áreas técnicas do clube. Além de analista, ele foi gestor do CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol) e também trabalhou como auxiliar técnico.

Em seu histórico, Fernando Lázaro também teve duas passagens como treinador interino no Parque São Jorge. Em sete jogos pelo Corinthians, ele obteve seis vitórias e ainda um empate.

A apresentação oficial do novo treinador está prevista para o dia 14 de dezembro, na data de reapresentação do elenco para a temporada de 2023.

Fernando Lázaro seria observador de seleções adversárias do Brasil na Copa do Mundo. Em nota oficial do Corinthians, o clube comunica que um acordo foi feito com a CBF. Assim, Lázaro deixou a cidade de Turim e retornou ao Brasil para dar início ao planejamento no comando do futebol do clube.

Para o seu lugar na CBF, Gabriel de Oliveira vai ocupar a função no Catar. Gabriel faz parte das duplas de analistas que observaram os adversários do Brasil ajunto ao auxiliar técnico do RB Bragantino, Marcinho.

