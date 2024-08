O resultado faz o Corinthians subir para a 17ª posição, com 21 pontos. As uniformizadas do clube protestaram e fizeram ameaças ao fim da partida. “Ei, você aí, acabo com sua vida se meu Coringão cair” foi um dos cânticos ouvidos nas arquibancadas. Na próxima rodada, o time do Parque São Jorge tem confronto direto com o Fluminense. Por sua vez, o Bragantino dorme na 11ª posição, com 27 — vale lembrar que o time de Bragança tem duas partidas a menos.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana. A partida será realizada no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, casa do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O Nabi Abi Chedid foi vetado por não atender as exigências da Conmebol de capacidade mínima para 20 mil pessoas.