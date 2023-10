Corinthians x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians recebe o América-MG na Neo Química Arena, neste domingo, para tentar se afastar da zona de rebaixamento. O time alvinegro iniciou a rodada na 13ª posição, mas com apenas dois pontos de vantagem para o 17º colocado. O duelo dentro de casa contra o lanterna do campeonato pode ajudar a equipe de Mano Menezes a voltar a vencer e ganhar um fôlego na luta contra o descenso.

O Corinthians desperdiçou muitos pontos contra os concorrentes contra a queda. O time somou somente um de seis pontos possíveis contra o Goiás, penúltimo colocado, perdeu dos mineiros no Independência, e agora busca a revanche. Entre os tropeços com times entre os piores, ainda há empates com Cuiabá (10º colocado, em São Paulo), Internacional (12º), Bahia (14º) e Cruzeiro (15º), estes como visitante.

Quando pisar no gramado da Neo Química Arena para encarar os mineiros, o Corinthians completará um mês sem triunfos - fez 1 a 0 no Botafogo dia 22 de setembro. Acabar com esse jejum que já dura cinco jogos - quatro sob a direção de Mano Menezes - será de vital importância na meta de dar uma arrancada para o meio da tabela. O Corinthians eliminou o América-MG na Copa do Brasil com 3 a 2 na Neo Química Arena e triunfo nos pênaltis, em, uma das últimas boas apresentações na temporada. Já Mano Menezes amargou eliminação diante dos oponentes na competição quando ainda estava no Inter.

Lanterna com apenas 18 pontos conquistados, o América-MG não sabe o que é vencer há seis jogos. O último triunfo dos mineiros foi no dia 3 de setembro, na 22ª rodada, contra o Santos. Naquela ocasião, Rodrigo Varanda e Juninho marcaram para o time de Fabián Bustos. O capitão Juninho, inclusive, estava suspenso por um jogo após falar em “operação salva Vasco”, mas acabou liberado pelo STJD, que atendeu ao recurso do clube, e está livre para encarar o Corinthians.

Corinthians recebe o América-MG na Neo Química Arena. Foto: Arte/Estadão

CORINTHIANS X AMÉRICA-MG: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 22/10 (domingo)

22/10 (domingo) HORÁRIO: 18h30

18h30 LOCAL: Neo Química Arena, São Paulo

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X AMÉRICA-MG AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CORINTHIANS X AMÉRICA-MG

CORINTHIANS: Cássio, Fágner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera e Roni; Ruan Oliveira, Renato Augusto e Pedro; Yuri Alberto. Técnico : Mano Menezes.

Cássio, Fágner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera e Roni; Ruan Oliveira, Renato Augusto e Pedro; Yuri Alberto. : Mano Menezes. AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli, Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Matheus Henrique, Nicolas, Juninho e Martinez; Benitez e Felipe Azevedo; Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E AMÉRICA-MG