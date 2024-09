Por que Fortaleza tem ‘missão impossível’ para eliminar Corinthians na Copa Sul-Americana

Depois de vencer por 2 a 0 o confronto de ida, o Corinthians enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira, 24, para garantir a vaga às semifinais da Copa Sul-Americana. Além de ter um resultado favorável no agregado, o clube também conta com um bom retrospecto na Neo Química Arena para superar o rival cearense na competição continental: desde que o estádio foi inaugurado em 2014, em apenas três partidas o Corinthians perdeu por mais de dois gols de diferença e seria eliminado na competição continental.

Desde a abertura, o Corinthians disputou 353 partidas em seus domínios; destas, em apenas três ocasiões – 3 a 0 e 5 a 1 para o Flamengo, em 2018 e 2020, e 5 a 1 para o Bahia em 2023 – o placar eliminaria a equipe. Pela vantagem de dois gols no agregado, o Fortaleza precisa, obrigatoriamente, vencer por três ou mais gols de saldo para avançar à semifinal da competição sem precisar das disputas de pênaltis.

Além disso, em apenas outras 14 ocasiões o Corinthians foi derrotado por dois gols de diferença, resultado que leva a partida desta terça-feira para as penalidades máximas. A última se deu diante do Novorizontino, 3 a 1, no Campeonato Paulista deste ano. O resultado prejudicou o trabalho do técnico Mano Menezes no clube, que cairia após nova derrota para o Santos, na Vila Belmiro, no jogo seguinte.

Corinthians venceu confronto de ida com o Fortaleza por 2 a 0 na Copa Sul-Americana. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

PUBLICIDADE Na Neo Química Arena – então Arena Corinthians, quando ainda não havia tido seu naming right adquirido pela Hypera Pharma –, a equipe decidiu 40 confrontos de mata-mata. Destes, o Corinthians tem um aproveitamento de 72,5% nos duelos e em apenas 11 o clube foi eliminado – nenhum destes pela Copa Sul-Americana. A última eliminação se deu contra o Ituano, no Campeonato Paulista de 2023, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Das derrotas nos confrontos decididos na Neo Química Arena, nenhum dos resultados classificaria o Fortaleza nesta terça-feira. O Corinthians perdeu o jogo de volta em quatro ocasiões: Santos (2 a 1, Copa do Brasil 2015), Guaraní-PAR (1 a 0, Libertadores 2015), Cruzeiro (2 a 1, Copa do Brasil 2018) e Palmeiras (2 a 0, Campeonato Paulista 2021). Somente no último caso, o resultado da semifinal do Estadual faria o Fortaleza levar a decisão desta terça-feira para os pênaltis.

Após início ruim na Neo Química Arena nesta temporada, o Corinthians vem de três vitórias consecutivas no estádio, contra Atlético-GO, Juventude e Flamengo. Contra o rival goiano, inclusive, o estádio quebrou o recorde de público no ano em uma partida do time alvinegro, com 46.001 torcedores – muito por causa da estreia do atacante Memphis Depay, que estará disponível na partida contra o Fortaleza.

Memphis Depay estreou pelo Corinthians na vitória por 3 a 0 contra o Atlético-GO. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Ramón Díaz deve preservar o elenco para o duelo desta terça-feira. Memphis, que precisa ganhar minutos após ficar fora dos gramados por dois meses – desde a Eurocopa 2024 –, deve começar a partida no banco e entrar no segundo tempo, assim como ocorreu no segundo tempo. A preocupação, pensando na classificação, é de não permitir um novo deslize como ocorreu contra o Red Bull Bragantino nas oitavas de final.

Na ocasião, o Corinthians venceu a partida de ida por 2 a 1, em Ribeirão Preto, mas perdeu pelo mesmo placar em Itaquera. Nos pênaltis, Hugo Souza precisou defender três cobranças consecutivas para garantir a equipe nas quartas de final. O desempenho do goleiro fez com que o clube pensasse em comprá-lo em definitivo (está emprestado pelo Flamengo até o final deste ano), mas um acordo só poderá ser feito após o dia 1º de outubro.

Na 17ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, a prioridade do Corinthians é deixar a zona de rebaixamento. Memphis está inscrito para disputar a Copa Sul-Americana e a competição nacional, mas não poderá reforçar o elenco nas semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo. Uma eventual classificação nesta terça-feira garante mais dois jogos para o holandês nesta reta final de temporada.