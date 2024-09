Corinthians: Yuri Alberto vive melhor temporada da carreira no Brasil; veja os números

O gol do Corinthians marcado Ángel Romero diante do Fortaleza, pela Sul-Americana, confirmou mais uma assistência para Yuri Alberto nesta temporada. Com isso, o camisa 9 chegou à melhor marca de participações em gols na carreira jogando no futebol brasileiro.





No jogo de ida, no Castelão, Yuri chegou a 17 gols. Isso já é mais que ano passado (15). Somando as seis assistências deste ano, são 23 participações em gols em solo brasileiro em 2024.

Yuri Alberto chegou a 23 participações em gols em 2024. Foto: Nelson Almeida/AFP

PUBLICIDADE O melhor desempenho do atacante havia sido com a camisa do Internacional, em 2021. Ao ser contratado pelo Zenit, da Rússia, Yuri Alberto tinha 19 gols e 4 assistências em 55 jogos. As mesmas 23 participações em gols no ano. Em 2022, por Inter (antes de ir para o Zenit) e Corinthians, foram 12 gols e duas assistências (14 participações). Na Rússia, o atacante somou seis gols e três assistências (nove participações). Considerando os jogos no exterior, Yuri Alberto somou 25 participações em gols naquele ano.

Participações de Yuri Alberto em gols por temporada no Brasil

2020: 18 (12 gols e 6 assistências).

2021: 23 (19 gols e 4 assistências).

2022: 16 (12 gols e 2 assistências)*.

2023: 22 (15 gols e 7 assistências).

2024: 23 (17 gols e 6 assistências).

*Em 2022, somam-se, ainda, 6 gols e 3 assistências pelo Zenit, chegando a 25 participações.

O Corinthians ainda marcou com Igor Coronado e Pedro Henrique, este último com assistência de Memphis Depay. Com a vitória por 3 a 0, a equipe confirmou a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana e encara, agora, Racing ou Athletico-PR.