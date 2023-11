Coritiba 1 x 1 Botafogo: veja os memes, gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Depois de liderar por 31 rodadas, o Botafogo ficou mais distante da conquista do título do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, ao empatar, por 1 a 1, com o rebaixado Coritiba, no Estádio Couto Pereira. Os dois gols só foram marcados nos acréscimos da etapa final. O time carioca somou a nona partida sem vitória, sendo cinco empates e quatro derrotas.

O Botafogo alcança os mesmos 63 pontos de Atlético-MG e Flamengo, mas fica três atrás do líder Palmeiras, a duas rodadas do final do Brasileirão. O jogo foi disputado com portões fechados por causa da punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela briga entre as torcidas de Coritiba x Cruzeiro, em duelo da 34ª rodada.

Coritiba e Botafogo ficaram no empate na capital paranaense. Foto: Vitor Silva/Botafogo

Nas redes sociais, os torcedores rivais não perdoaram mais um tropeço do Botafogo, que tinha o campeonato nas mãos e hoje se vê distante de voltar a conquistar o torneio nacional. Veja os principais memes: