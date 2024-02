Anfitriã da Copa Africana de Nações, a Costa do Marfim briga por uma vaga na final nesta quarta-feira, em duelo com a República Democrática do Congo. O jogo começa às 17 horas (horário de Brasília) e será disputado no Estádio Olímpico de Ebimpé. Quando as duas seleções entrarem em campo, o outro finalista já estará definido, uma vez que Nigéria e África do Sul se enfrentam às 14 horas.

Campeã em 1992 e 2015, a seleção marfinense quer aproveitar a edição na qual é sede da Copa para somar o seu terceiro título. Os congoleses também estão em busca do tricampeonato, mas têm conquistas mais antigas que os rivais, pois venceram o torneio em 1968 e 1972.

Costa do Marfim e República Democrática do Congo se enfrentam nesta quarta-feira, pela semifinal da Copa Africana de Nações. Foto: Arte/Estadão

COSTA DO MARFIM X RD CONGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA AFRICANA DE NAÇÕES

DATA: 07/02 (quarta-feira)

07/02 (quarta-feira) HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

17h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico de Ebimpé, Costa do Marfim.

ONDE ASSISTIR COSTA DO MARFIM X RD CONGO AO VIVO

Esporte na Band (YouTube)

Band.com.br (site)

Bandplay (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE COSTA DO MARFIM E RD CONGO

COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Aurier, Singo, Ndicka e Konan; Seri, Kessié e Seko Fofana; Pépé, Gradel e Kouamé. Técnico: Emerse Faé.

Yahia Fofana; Aurier, Singo, Ndicka e Konan; Seri, Kessié e Seko Fofana; Pépé, Gradel e Kouamé. Emerse Faé. RD CONGO: Mpasi; Kalulu, Mbempa, Inonga e Masuaku; Charles Pickel, Moutoussamy e Bongonda; Meshack Elia, Bakambu e Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE COSTA DO MARFIM E RD CONGO