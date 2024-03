Costa do Marfim x Uruguai: onde assistir, horário e escalação das seleções

Costa do Marfim e Uruguai entram em campo nesta terça-feira, dia 26, às 16h30 (horário de Brasília), para disputar amistoso em Lens, na França. Os marfinenses vêm de empate por 2 a 2 contra Benin. Além disso, terão a ausência do centroavante Sébastien Haller, que se recupera de uma torção no tornozelo. Ele foi o autor do gol histórico que garantiu o título da Copa Africana de Nações.

Já na Celeste, os desfalques confirmados são o atacante lesionado Darwin Núñez e o lateral-direito Varela, que foi liberado para acompanhar o nascimento da filha no Rio de Janeiro. Em contrapartida, De La Cruz deve retornar à equipe titular após ter sido poupado pelo técnico Marcelo Bielsa no último jogo.

Costa do Marfim e Uruguai duelam em amistoso nesta terça-feira. Foto: Arte/Estadão

COSTA DO MARFIM x URUGUAI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO AMISTOSO

DATA: 26/03 (terça-feira).

26/03 (terça-feira). HORÁRIO: 16h30 (horário de Brasília).

16h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Félix-Bollaert, em Lens (FRA).

ONDE ASSISTIR COSTA DO MARFIM x URUGUAI AO VIVO

Fanatiz (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE COSTA DO MARFIM E URUGUAI

COSTA DO MARFIM: Fofana; Singo, Willy Boly, Diallo e Konan; Seri, Kessié e Boga; Adingra, Krasso (Diakité) e Gradel. Técnico: Emerse Faé.

Fofana; Singo, Willy Boly, Diallo e Konan; Seri, Kessié e Boga; Adingra, Krasso (Diakité) e Gradel. Emerse Faé. URUGUAI: Israel; Araújo, Cáceres, Marichal (Bruno Méndez) e Viña; De La Cruz, Valverde e Arrascaeta; Canobbio, Facundo Torres, Luciano Rodríguez (Viñas). Técnico: Marcelo Bielsa.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE COSTA DO MARFIM E URUGUAI