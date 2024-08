Criciúma x Grêmio no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Criciúma recebe o Grêmio neste domingo, 25, às 16h (horário de Brasília), no estádio Heribelto Hülse, em Criciúma (SC), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a tentativa dos gaúchos de buscar uma reabilitação após eliminação na Libertadores. O confronto é uma briga direta na fugir da proximidade com o Z-4.

PUBLICIDADE O técnico Cláudio Tencati terá que fazer alterações na equipe considerada titular do Criciúma. O ponta Allano está fora por suspensão, enquanto o zagueiro Wilker Ángel ficará fora por três meses por uma lesão no joelho. Tobias Figueiredo deve ser o nome escolhido para a zaga. No lado esquerdo, Marcelo Hermes volta a ficar disponível após cumprir suspensão e reencontra o Grêmio, clube em que se profissionalizou. Dudu e Werik Popó são os reforços já regularizados. O desejo era ter a liberação de Serginho, Pedro Rocha e Patrick de Paula, mas não há garantia de que isso vá acontecer em tempo.

Criciúma e Grêmio protagonizam confronto direto na fuga do Z-4. Foto: Arte/Estadão

No lado do Grêmio, a ausência será Gustavo Nunes, vendido ao Brentford, da Inglaterra. O Tricolor aceitou liberar o atacante por 12 milhões de euros (R$ 74,26 milhões). O técnico Renato Gaúcho terá a volta de Rodrigo Ely, que não jogou contra o Fluminense na Libertadores. Também podem aparecer Pepê e Diego Costa, após recuperação física, e Edenilson, que cumpriu suspensão na derrota para o Bahia.

O time ainda deve ter a mudança de esquema em relação ao time eliminado pelo Fluminense. Gustavo Martins sairá da linha de três zagueiros para a entrada do meia Cristaldo.

CRICIÚMA X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE A PARTIDA PELO BRASILEIRÃO

Data : 25/08/2024.

: 25/08/2024. Horário : 16h (de Brasília).

: 16h (de Brasília). Local: Heribelto Hülse, em Criciúma (SC).

ONDE ASSISTIR A CRICIÚMA X GRÊMIO

TV Globo RS e SC (TV aberta).

Premiere (pay per view e streaming).

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRICIÚMA:

CRICIÚMA: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Higor Meritão, Newton, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO:

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pavón, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CRICIÚMA E GRÊMIO:

18/08 - Criciúma 2 x 2 Vasco - Campeonato Brasileiro.

20/08 - Fluminense 2 x 1 Grêmio - Libertadores.