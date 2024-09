Cruzeiro x São Paulo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Eliminado da Copa do Brasil e sem vencer há três partidas, o São Paulo busca reabilitação na temporada diante do Cruzeiro, neste domingo, às 18h30, no Mineirão. O confronto é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o último antes da primeira partida com o Botafogo pelas quartas de final da Copa Libertadores.

PUBLICIDADE O time de Zubeldía deu adeus à Copa do Brasil na quinta-feira após empatar sem gols com o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Como havia perdido o jogo de ida no MorumBis por 1 a 0, deu adeus ao sonho do bicampeonato. A atuação do time tricolor não foi boa e deixou o torcedor reticente para a sequência decisiva. Foi a terceira partida consecutiva sem balançar as redes. “Queríamos passar para a semifinal, mas temos desafios adiante. Libertadores, Brasileirão, estamos numa boa posição e queremos terminar o mais acima possível”, comentou o técnico Luis Zubeldía. “Temos de saber perder, virar a página, com a dor que isso implica, e pensar no que vem.”

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

O São Paulo ocupa a sexta posição na tabela de classificação, com 41 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, que aparece em quinto por levar a melhor no saldo de gols (8 a 7). O time paulista levou a melhor no primeiro turno, vencendo por 2 a 0, com gols de Lucas e Calleri.

O técnico Luis Zubeldía não deve poupar jogadores e deve levar a campo força máxima contra o Cruzeiro. Rodrigo Nestor e o zagueiro Sabino, suspensos pelo STJD pela confusão no clássico com o Palmeiras, conseguiram efeito suspensivo e devem ficar à disposição no banco de reservas. Bobadilla, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve dar lugar a Liziero ou Marcos Antônio.

Com um problema na coxa, Ferreirinha continua no departamento médico, não tem prazo para voltar a campo e não deve jogar as quartas da Libertadores. Wellington Rato deve continuar mantido no time titular, enquanto William Gomes e Erick correm por fora.

Pelo lado cruzeirense, o técnico Fernando Seabra tem uma série de desfalques. O treinador não vai poder contar com Juan Dinenno (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Rafa Silva (lesão no tendão), Gabriel Veron (em transição), e Japa (fratura no pé). A comissão técnica ainda não sabe se poderá contar com o meia Álvaro Barreal, com dores no tornozelo. O lateral-direito William, convocado por Dorival à seleção brasileira, retorna à equipe.

Cruzeiro e São Paulo já se enfrentaram 89 vezes na história, com ampla vantagem para os paulistas. O time são-paulino já venceu 43 partidas, contra 23 dos mineiros, além de 23 empates. A última vez que a equipe tricolor derrotou o rival celeste no Mineirão foi em 2018, quando venceu por 2 a 0, em partida pelo Campeonato Brasileiro.

CRUZEIRO X SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 15/09/2024

15/09/2024 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

ONDE ASSISTIR A CRUZEIRO X SÃO PAULO

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Álvaro Barreal (Vitinho) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO