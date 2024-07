Cuiabá x Botafogo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Em busca da vitória para não perder de vista a liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo visita o Cuiabá nesta quarta-feira, 3, às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, pela 14ª rodada.

Dono de uma das melhores campanhas como visitante - venceu 4 dos 6 jogos -, o Botafogo vem de um empate no clássico com o Vasco da Gama, por 1 a 1, e está na 3ª colocação, com 24 pontos, a 3 do líder e rival Flamengo.

Cuiabá e Botafogo se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão Foto: Arte / Estadão

PUBLICIDADE Artur Jorge tem problemas para escalar o Botafogo. O lateral-direito Damián Suárez está suspenso pelo terceiro amarelo e o volante Tchê Tchê foi vetado pelo departamento médico. Mateo Ponte e Júnior Santos são os respectivos substitutos. Invicto há 5 partidas, o Cuiabá vem de 3 empates seguidos - contra Atlético-GO, Corinthians e Red Bull Bragantino - e corre risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. O time mato-grossense é o 14º colocado, com 13 pontos.

Petit vai mexer na escalação inicial do Cuiabá. O zagueiro Alan Empereur e o atacante Clayson retornam após cumprirem suspensão automática. Por outro lado, o volante Lucas Mineiro, e os atacantes Derik Lacerda e Luciano Giménez estão fora pelo mesmo motivo.

CUIABÁ X BOTAFOGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 03/07/2024

03/07/2024 Horário: 19 horas (horário de Brasília)

19 horas (horário de Brasília) Local: Arena Pantanal, no Cuiabá (MT)

ONDE ASSISTIR A CUIABÁ X BOTAFOGO

SporTV (TV Fechada) e Premiere (Pay-per-view)

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CUIABÁ

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Luiz Henrique e Eduardo; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CUIABÁ E BOTAFOGO