David Silva, ídolo do Manchester City, é condenado a pagar multa por agredir mulher em em carnaval

O meio-campista David Silva, ex-jogador e ídolo do Manchester City, foi condenado a pagar uma multa no valor de 1.080 euros por agredir uma mulher durante uma confusão em uma festa de carnaval na Espanha. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela agência de notícias AFP.

O jogador espanhol, que atualmente defende o Real Sociedad, foi condenado por “um pequeno crime de lesão” por agarrar e empurrar uma mulher, identificada apenas como L. A vítima sofreu uma lesão no pescoço ao cair no chão, além de uma contusão no cotovelo esquerdo e ferimentos menores no dedo da mão esquerda, joelhos e pernas.

A agressão aconteceu no dia 19 de junho, durante uma briga generalizada no Campo Internacional de San Bartolomé de Tirajana, na ilha de Gran Canaria, na Espanha, na celebração do carnaval de Maspalomas. Apesar da aplicação da multa se deu após as partes chegarem a um acordo.

Meio-campista David Silva, de 36 anos, atualmente defende o Real Sociedad, da Espanha. Foto: EFE / Juan Herrero

Soccer Football - Premier League - Manchester City v Norwich City - Etihad Stadium, Manchester, Britain - July 26, 2020 Manchester City's David Silva during the match, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Pool via REUTERS/Shaun Botterill EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: SHAUN BOTTERILL / Pool via REUTERS

Outras duas pessoas também foram condenadas pelo episódio, incluindo o irmão de David Silva, multado por dois crimes de lesão leve. O terceiro envolvido foi condenado a oito meses de prisão por crime de lesão, e multa por um crime de ameaças.

David Silva chegou ao Manchester City em 2010, mesmo ano em que conquistou a Copa do Mundo com a seleção da Espanha. No time inglês, foi peça fundamental na transformação do clube em um dos grandes do futebol europeu, tendo se sagrado quatro vezes campeão do Campeonato Inglês (Premier League), duas vezes da Copa da Federação Inglesa (FA Cup) e cinco da Copa da Liga Inglesa (EFL Cup).

