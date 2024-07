De Bruyne acerta com Al-Ittihad e aguarda negociações para deixar o Manchester City

Segundo informações do jornal inglês Daily Mail, o jogador chegou a um acordo com o time saudita e aguarda as negociações entre Al-Ittihad e Manchester City. Por ter vínculo somente até o meio do ano que vem, os ingleses podem decidir pela venda do belga para que ele não saia de graça em 2025. No entanto, segundo apurou o Estadão com pessoas ligadas ao City, não há conversas, até o momento, com os pares sauditas.

Caso se concretize a ida do meia à Arábia Saudita, ele se juntará a Karim Benzema, N’Golo Kanté e brasileiro Fabinho, que se transferiram ao clube do Oriente Médio em 2023. De Bruyne defende o Manchester City desde 2015 e é o jogador que está há mais tempo no elenco – o único remanescente do período antes da chegada de Pep Guardiola. Além dele, o goleiro Ederson foi sondado pelo Al-Nassr, mas as negociações não avançaram.