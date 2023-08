Fernando Diniz protagonizou uma cena curiosa na reta final da vitória do Fluminense sobre o Olimpia, por 2 a 0, pela ida das quartas de final da Libertadores. O técnico do time tricolor e da seleção brasileira invadiu o gramado para tirar seu atacante John Kennedy de uma confusão com atletas da equipe paraguaia.

No lance em questão, Kennedy sofreu uma falta com força exagerada de um jogador do Olimpia e reagiu de forma agressiva, encarando o adversário. Em poucos segundos, outros jogadores se aproximaram, uns para tirar satisfação e os demais para apaziguar os ânimos. Confira abaixo:

John Kennedy foi uma das surpresas que Diniz preparou para o duelo com o Olimpia. Diante de uma marcação mais forte dos paraguaios, o técnico do Fluminense optou por reforçar o ataque. “Momento positivo e o plano tático se encaixava melhor com a presença dele”, justificou o comandante.

Fernando Diniz tira John Kennedy do meio de confusão para evitar uma expulsão. Foto: Andre Coelho/ EFE

Fluminense bate Olimpia e se aproxima de vaga na semifinal; veja os melhores momentos

Em 90 minutos, o Fluminense fez bem seu dever de casa no Maracanã. O time carioca construiu uma boa vantagem no jogo de ida das quartas de finais da Copa Libertadores. Com o resultado, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença no Paraguai, que mesmo assim ficará com a vaga nas semifinais. André e Cano foram os artilheiros da partida.

Continua após a publicidade

Agora, o Fluminense terá que segurar a vantagem no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, palco onde o rival Flamengo sucumbiu nas oitavas, mesmo vencendo o duelo de ida por 1 a 0, porém foi derrotado por 3 a 1. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Começando seu maior jogo na temporada, o Fluminense foi para cima do Olímpia no Maracanã. Nem o tão criticado gramado impediu que o time de Diniz tocasse bem a bola e envolvesse o time paraguaio, que veio com a mesma estratégia da partida contra o Flamengo. Se fechar e perder por poucos. Formando uma linha com três atacantes e com Arias caindo pelos dois lados, o Fluminense abusou das jogadas de linhas de fundo e cruzamentos rasteiros.

O Olimpia só apareceu na reta final, onde assustou a torcida, em chute de Fernando Cardoso. Cano era o jogador do Fluminense que mais finalizava. O argentino tentou pelo menos três e parou no goleiro adversário. Na quarta tentativa optou por escorar para André finalizar e o volante contou com um leve desvio na defesa para abrir o placar e fazer o Maracanã explodir, aos 42 minutos. Cria da base, o jogador completa 150 jogos como profissional nesta partida.

O panorama não mudou na segunda etapa. Querendo encaminhar a classificação, o Fluminense voltou imprimindo um ritmo intenso sobre o Olímpia, que, por sua vez, nem mesmo o gol sofrido fez mudar sua estratégia de só se defender. Desta vez, a pressão surtiu efeito mais rápido e o time carioca aumentou sua vantagem aos 13 minutos. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Cano, que virou um lindo voleio para estufar as redes.

Com dois de vantagem, o Fluminense diminuiu a intensidade e Diniz trocou peças, começando a dar indícios que iria administrar a partida. Mesmo assim, o time seguiu dominando a partida. Cano por pouco não ampliou, ao pegar novo rebote na área. Depois Keno esquentou as luvas do goleiro paraguaio. Na reta final, o Olímpia buscou fazer o que não fez em 90 minutos, mas parou na defesa do Fluminense, que ainda teve uma grande chance de encaminhar a vaga, mas Leo Fernández demorou para finalizar.