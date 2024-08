Mascote do Maringá é agredido por jogador rival durante comemoração de gol; veja vídeo

A vida de mascote de futebol não é fácil. Além da roupa desconfortável, do forte calor e da pressão da torcida, os profissionais responsáveis por darem vida aos símbolos dos clubes também estão sujeitos a situações desconfortáveis, e potencialmente perigosas, durante partidas da modalidade.

Foi o caso do Dogão, mascote do Maringá, que foi agredido por um jogador da Portuguesa-RJ no último domingo, dia 18 de agosto, em confronto válido pela Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo, que aconteceu no Estádio Willie Davids, estava empatado em 1 a 1 quando a equipe paranaense fez seu segundo gol e virou o jogo.

Dogão, o mascote do Maringá, foi agredido durante partida da Série D do Campeonato Brasileiro. Foto: Divulgação/Maringá FC

PUBLICIDADE Durante a comemoração do tento, o Dogão se ajoelhou e celebrou. O momento, no entanto, foi interrompido pelo zagueiro Michel, que desferiu um soco na cabeça do mascote. O ocorrido não foi percebido pelo corpo de arbitragem da partida e não foi punido. A agressão, entretanto, foi registrada por câmeras presentes no estádio. “Repudiamos e não aceitaremos qualquer tipo de violência em nosso estádio. Entendemos que os profissionais, independente de seus cargos e funções, devem ser respeitados e trabalharemos para que atitudes antidesportivas como esta, sejam denunciadas e punidas”, afirmou o Maringá por meio de uma nota. Ainda de acordo com o texto, o clube paranaense registrou um boletim de ocorrência contra o atleta da equipe adversária.

Além da agressão ao mascote, a partida foi marcada por outros momentos de violência. Dois jogadores da Portuguesa foram expulsos ainda na primeira etapa, o que facilitou a vitória do Maringá. O time paranaense venceu o confronto por 3 a 1 e se classificou para as quartas de final do torneio. Agora, a equipe enfrentará o Inter de Limeira na próxima fase da competição.