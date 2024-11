Dorival vê injustiça em empate do Brasil na Venezuela: ‘Goleiro rival teve noite fantástica’

O goleiro venezuelano defendeu uma cobrança de pênalti de Vini Jr. Quando o placar estava 1 a 1. Aos 15 do segundo tempo, espalmou e viu o atacante mandar o rebote para fora. “O goleiro rival teve uma ótima atuação, fez grandes defesas em uma noite fantástica, defendendo bolas muito bonitas. Com tudo que conseguimos criar, nos faltou definição. Cometemos um erro que nos custou muito caro”, afirmou Dorival Jr. Valorizou, contudo, subir para terceiro na tabela. “Todo ponto é importante e saio satisfeito com a atuação.”

O comandante sabe, contudo, que um tropeço em Salvador diante do Uruguai não será aceito no dia 19. Ele deixa o próximo confronto de lado para exaltar o volume apresentado em Maturín.