Como fica a situação da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa após empate com Venezuela

Com um início ruim de competição, os torcedores ficaram aflitos com a possibilidade do Brasil ficar fora da Copa de 2026, mas esse seria um cenário improvável já que os seis primeiros colocados garantem vaga na competição e o sétimo disputa a repescagem. Ou seja, entre os 10 países que disputam as eliminatórias, os seis primeiros se classificam de forma direta e o 7º ainda tem mais uma chance de conquistar a vaga.

Nas últimas edições apenas os 4 primeiros conseguiam a vaga, e o 5º ia para a repescagem. Nesse cenário a situação do Brasil seria mais delicada, mas com o aumento do número de vagas para essa edição, a seleção brasileira precisaria de uma campanha catastrófica para não se classificar.