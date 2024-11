Ed Sheeran pede desculpas por interromper entrevista de novo técnico do United; veja o momento

Sheeran é famoso torcedor do Ipswich e possui uma participação minoritária no clube. Ele foi fotografado comemorando após o gol de empate de Omari Hutchinson no Portman Road Stadium. Redknapp postou fotos em sua conta do Instagram de Sheeran no estúdio Sky com os analistas Roy Keane e Izzy Christiansen, além da apresentadora Kelly Cates.

Foi o primeiro jogo de Amorim desde que assumiu o comando do United. Marcus Rashford colocou os visitantes na frente a apenas dois minutos do fim. Mas o gol de Hutchinson decretou a igualdade.