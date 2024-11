Elon Musk e Cristiano Ronaldo interagem no 'X', antigo Twitter

Cristiano Ronaldo foi o nome da partida entre Al-Nassr e Al-Gharafa. O português marcou o primeiro gol da equipe quando o relógio marcava um minuto no segundo tempo. Em seguida, o brasileiro Ângelo, ex-Santos, fez o segundo gol, e Cristiano Ronaldo voltou a marcar, fazendo o terceiro gol da equipe. Na metade do segundo tempo o Al-Gharafa descontou, e o placar terminou 3 a 1.

O Al-Nassr está em terceiro lugar no Grupo Oeste da Champions League da Ásia, com 13 ponto. O time tem a mesma pontuação que o Al-Hilal, que está na segunda posição. O Al-Ahli é o líder do grupo, com 15 pontos.